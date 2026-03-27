माधुरी दीक्षित ने किराए पर लिया ऑफिस

माधुरी दीक्षित ने मुंबई में किराए पर लिया नया ऑफिस, कीमत उड़ा देगी होश

लेखन ज्योति सिंह 03:38 pm Mar 27, 202603:38 pm

क्या है खबर?

'धक-धक गर्ल' के नाम से मशहूर माधुरी दीक्षित एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वजह उनकी आगामी फिल्म या वेब सीरीज नहीं है, बल्कि रियल एस्टेट की दुनिया से जुड़ी है। दरअसल, अभिनेत्री ने मुंबई के लोअर परेल स्थित वन लोढ़ा प्लेस में एक नया ऑफिस 5 साल की लीज पर लिया है। हालिया रिपोर्ट में बताया गया कि इस साैदे के लिए उन्होंने काफी मोटी रकम खर्च की है जो 2.81 करोड़ रुपये है।