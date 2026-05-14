माधुरी दीक्षित बनेंगी मां, बेटी बनीं तृप्ति डिमरी; जानिए कब आएगा 'मां बहन' का टीजर

ऐलान

इस दिन आएगा 'मां बहन' का टीजर

माधुरी ने फिल्म का मोशन पोस्टर जारी करते हुए कैप्शन दिया, 'सबसे बहुप्रतीक्षित कांड आ रहा है, माताओं, बहनों और पूरे परिवार के लिए। 'मां बहन', जल्द आ रही है, सिर्फ नेटफ्लिक्स पर।' इसका टीजर 15 मई को जारी किया जाएगा। फिल्म एक रूढ़िवादी मोहल्ले में रहने वाली मां-बेटियों की जोड़ी के इर्द-गिर्द घूमती है जो एक अनचाहे अपराध में फंस जाती हैं। तृप्ति और धर्णा दुर्गा ने इसमें बेटियों का किरदार निभाया है। रवि किशन भी इसका हिस्सा हैं।