माही विज ने 'बिग बॉस 20' के निर्माताओं पर लगाया यह आरोप

'बिग बॉस 20' में माही विज का फूटा गुस्सा, निर्माताओं को दी शो छोड़ने की धमकी

लेखन अंशिका शुक्ला 10:37 am Nov 04, 202610:37 am

क्या है खबर?

'बिग बॉस 20' में लगातार नए विवाद देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में शो के निर्माताओं ने एक प्रोमो साझा किया, जिसमें माही विज भावुक होकर रोती नजर आईं। इस दौरान उन्होंने शो में अपने बारे में दिखाए जा रही धारणा पर सवाल उठाए। माही को लगता है कि उन्हें बेवजह निशाना बनाया जा रहा है। इसी बात से नाराज होकर उन्होंने शो छोड़ने की धमकी दी और कहा कि ऐसे हालात में वह आगे नहीं रहना चाहतीं।