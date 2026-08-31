कम पैसों में बनीं, फिर भी करोड़ों कमा गईं ये फिल्में

कम बजट वाली इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर चला जादू, कमाई देखकर रह जाएंगे दंग

लेखन अंशिका शुक्ला 09:06 pm Aug 31, 202609:06 pm

क्या है खबर?

फिल्म 'हनुमान अंश' 7 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी यह फिल्म नीम करौली बाबा के जीवन पर आधारित है और महज 2 करोड़ रुपये के बजट में तैयार हुई है। शुरुआत में इसकी कमाई धीमी रही, लेकिन शानदार मुंह-जबानी प्रचार के चलते फिल्म ने बजट से 20 गुना ज्यादा कमाई कर ली। हालांकि, इससे पहले भी कई कम बजट फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है।