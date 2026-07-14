डिज्नी की देखने लायक चर्चित फिल्में

ड्वेन जॉनसन की 'मोआना' पसंद आई? डिज्नी की इन चर्चित फिल्मों को देखना न भूलें

लेखन ज्योति सिंह 05:49 pm Jul 14, 202605:49 pm

क्या है खबर?

कैथरीन लागा'इया और ड्वेन जॉनसन की फिल्म 'मोआना' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। थॉमस कैल द्वारा निर्देशित यह फिल्म 2016 में रिलीज हुई मूल फिल्म 'मोआना' की 10वीं सालगिरह का जश्न मनाती है। इस लाइव-एक्शन एडवेंचर में जॉनसन अपने यादगार किरदार 'माउई' के रूप में दमदार वापसी करते दिखे हैं। वहीं समीक्षकों और दर्शकों से इसे मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। अगर आपको 'मोआना' पसंद आई है, तो आपको डिज्नी की इन फिल्मों को जरूर देखना चाहिए।