'लव एंड वॉर' के लिए मशहूर रैपर लिल पोप्पा का 25 साल की उम्र में निधन

लेखन ज्योति सिंह 09:33 am Feb 19, 202609:33 am

क्या है खबर?

'लव एंड वॉर' और 'इटरनल लव' जैसे लोकप्रिय गानों से अपनी पहचान बनाने वाले हॉलीवुड के मशहूर रैपर लिल पोप्पा का निधन हो गया है। ई-टाइम्स ने एक रिपोर्ट के हवाले से बताया कि रैपर ने सिर्फ 25 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हालांकि, उनके परिवार के सदस्यों या प्रतिनिधियों की ओर से अभी तक आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। उधर इस दुखद खबर के आने से फैंस शोक में डूब गए हैं।