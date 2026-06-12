'लॉकअप सीजन 2' जल्द लौट रहा

'लॉकअप सीजन 2' के लिए इन चर्चित सितारों के नाम की चर्चा, जानिए प्रीमियर की तारीख

लेखन ज्योति सिंह 06:59 pm Jun 12, 202606:59 pm

क्या है खबर?

एकता कपूर का रियलिटी शो 'लॉकअप' अपने दूसरे सीजन के साथ लौट रहा है। करीब 4 साल बाद वापसी करने जा रहा यह शो बेबाक ड्रामा, दिमागी खेल और नए सिस्टम पर आधारित होगा। निर्माताओं की ओर से लगातार शो के प्रोमो जारी हो रहे हैं, लेकिन प्रतियोगियों के नाम अब तक सामने नहीं आए। हालांकि सोशल मीडिया पर 'लॉकअप 2' में आने वाले प्रतियोगी के नामों पर अटकलें जोर-शोर से लगाई जा रही हैं।