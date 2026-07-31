'लॉक अप 2' में श्रेया कालरा की हुई शिल्पा शिंदे से जमकर लड़ाई, जानिए क्या है पूरा मामला?
मनोरंजन
'लॉक अप 2' में माहौल अचानक गर्मा गया है। दरअसल, श्रेया कलरा और शिल्पा शिंदे के बीच एक तीखी बहस छिड़ गई।
श्रेया ने शिल्पा को 'पागल औरत' कहकर बुलाया, क्योंकि वह बात करने की बजाय सिर्फ रो रही थीं।
श्रेया ने यह भी सवाल उठाया कि शिल्पा, अकांक्षा चौधरी के साथ अचानक इतनी करीब क्यों दिख रही हैं। यही नहीं, श्रेया ने शिल्पा पर आरोप लगाया कि वह अकांक्षा के किसी राज खोलने की योजना को जानबूझकर छुपा रही हैं।
शिल्पा ने श्रेया का उड़ाया मजाक
यह तकरार देखते ही देखते निजी हो गई। शिल्पा ने श्रेया को 'काफी चालाक' बताया और मजाक उड़ाते हुए कहा कि यह 'द श्रेया शो' है।
इसके जवाब में, श्रेया ने भी तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि शिल्पा हमेशा खुद को पीड़ित दिखाती हैं और उन्हें दोस्त बनाने में दिक्कत होती है, 'इसीलिए कोई तुम्हारा दोस्त बनना नहीं चाहता।'
इस तीखी बहस के बाद शिल्पा काफी भावुक हो गईं।