'लॉक अप 2' में श्रेया कालरा की हुई शिल्पा शिंदे से जमकर लड़ाई, जानिए क्या है पूरा मामला?

'लॉक अप 2' में माहौल अचानक गर्मा गया है। दरअसल, श्रेया कलरा और शिल्पा शिंदे के बीच एक तीखी बहस छिड़ गई।

श्रेया ने शिल्पा को 'पागल औरत' कहकर बुलाया, क्योंकि वह बात करने की बजाय सिर्फ रो रही थीं।

श्रेया ने यह भी सवाल उठाया कि शिल्पा, अकांक्षा चौधरी के साथ अचानक इतनी करीब क्यों दिख रही हैं। यही नहीं, श्रेया ने शिल्पा पर आरोप लगाया कि वह अकांक्षा के किसी राज खोलने की योजना को जानबूझकर छुपा रही हैं।