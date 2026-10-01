गुलशन देवैया-रसिका दुग्गल की 'लिटिल थॉमस' का ट्रेलर आया, नन्हे बच्चे की मासूमियत पर होंगे फिदा

लेखन ज्योति सिंह 03:17 pm Oct 01, 202603:17 pm

क्या है खबर?

गुलशन देवैया और रसिका दुगल की फिल्म 'लिटिल थॉमस' इस महीने सिनेमाघरों में आ रही है। गोवा की पृष्ठभूमि पर आधारित एक नन्हे बच्चे की मासूमियत और उसके दिलचस्प सवालों से सजी यह एक पारिवारिक कॉमेडी-ड्रामा है, जिसका आधिकारिक ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म का निर्देशन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कौशल ओझा ने किया है, जबकि अनुराग कश्यप का समर्थन प्राप्त है। हाल ही में, निर्माताओं ने फिल्म का पहला गाना 'दो गुना जिंदगी' भी जारी किया था।