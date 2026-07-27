इन स्टार किड्स का डेब्यू देखकर फैंस भी रह गए हैरान

स्टार किड होने के बावजूद फ्लॉप रहा डेब्यू, दिल जीतने में नाकाम रहे ये स्टार किड्स

लेखन अंशिका शुक्ला 08:30 am Jul 27, 202608:30 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड में किसी फिल्मी परिवार से होना ही कामयाबी की गारंटी नहीं होता। कई ऐसे स्टार किड्स आए, जिन्हें बड़ी फिल्मों, मशहूर निर्देशकों और जबरदस्त प्रचार के साथ लॉन्च किया गया, लेकिन उनकी पहली ही फिल्म फेल हो इग। इनमें से कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरीं,तो कुछ में स्टार किड्स की एक्टिंग लोगों को खास पसंद नहीं आई। आइए जानते हैं ऐसे ही स्टार किड्स के बारे में, जिनका धमाकेदार आगाज भी फ्लॉप साबित हुआ।