नेपाल के इन कलाकारों ने बॉलीवुड में भी जमाया सिक्का, नाम जानकर रह जाएंगे हैरान
क्या है खबर?
नेपाल इन दिनों भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। इस प्राकृतिक आपदा में सैंकड़ों लोगों की मौत की खबर है, जबकि 1,000 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। बॉलीवुड में भी हर कोई नेपाल में जल्द हालात सामान्य होने की प्रार्थना कर रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि नेपाल के भी कई कलाकार अपनी प्रतिभा से बॉलीवुड में खास पहचान बना चुके हैं। आइए जानते हैं उन नेपाली कलाकारों के बारे में।
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उदित नारायण और आदित्य नारायण
उदित नारायण का जन्म नेपाल में ही हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1970 में रेडियो नेपाल में मैथिली लोक गायक के तौर पर की थी। फिर वहां 8 साल तक काम करने के बाद उन्होंने बॉलीवुड में किस्मत आजमाई और सुपरहिट गायक साबित हुए।
उदित के बेटे आदित्य नारायण का नाम भी इस सूची में शामिल है। वैसे तो उनका जन्म भारत में हुआ है, लेकिन उनका परिवार मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है।
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माला सिन्हा और मनीषा कोईराला
माला सिन्हा का जन्म नेपाली-क्रिश्चियन परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत बंगाली फिल्मों से की थी। इसके बाद उन्होंने नेपाली फिल्मों में काम किया और फिर बॉलीवुड में भी अपना नाम बनाया।
मनीषा कोइराला नेपाल के प्रतिष्ठित घराने से ताल्लुक रखती हैं। उनका जन्म नेपाल में ही हुआ था। हालांकि, अपना करियर बनाने के लिए वो भारत आ गईं और यहां पर उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया।
जानकारी
#5 सुनील थापा
सुनील थापा नेपाली सिनेमा के मशहूर अभिनेता थे। उन्होंने बॉलीवुड के साथ-साथ नेपाली सिनेमा में अपने बेहतरीन अभिनय से लोगों के दिलों में एक खास पहचान बनाई थी। हालांकि, उनका निधन साल 2026 के शुरुआत में हो गया था।