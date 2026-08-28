नेपाल से बॉलीवुड तक पहुंचा इन सितारों का जलवा

नेपाल के इन कलाकारों ने बॉलीवुड में भी जमाया सिक्का, नाम जानकर रह जाएंगे हैरान

लेखन अंशिका शुक्ला 06:33 pm Aug 28, 202606:33 pm

क्या है खबर?

नेपाल इन दिनों भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। इस प्राकृतिक आपदा में सैंकड़ों लोगों की मौत की खबर है, जबकि 1,000 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। बॉलीवुड में भी हर कोई नेपाल में जल्द हालात सामान्य होने की प्रार्थना कर रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि नेपाल के भी कई कलाकार अपनी प्रतिभा से बॉलीवुड में खास पहचान बना चुके हैं। आइए जानते हैं उन नेपाली कलाकारों के बारे में।