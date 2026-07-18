'आवारापन 2' से पहले OTT पर देख डालें इमरान हाशमी की ये सुपरहिट फिल्में

2010 में रिलीज हुई 'वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई' में इमरान के साथ अजय देवगन, कंगना रनौत और प्राची देसाई मुख्य भूमिका में थीं। आप इस फिल्म को अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

'जन्नत' 2008 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में इमरान ने अर्जुन दीक्षित का किरदार निभाया था। फिल्म में वो छोटे-मोटे जुआरी थे, जो बाद में क्रिकेट मैच-फिक्सिंग की दुनिया के बड़े खिलाड़ी बन जाते हैं। इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।