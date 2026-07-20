ये फिल्में दिखाती हैं, भारतीय शिक्षा व्यवस्था का असली चेहरा

भारतीय शिक्षा व्यवस्था के कड़वे सच को दिखाती हैं ये 5 फिल्में

लेखन अंशिका शुक्ला 07:25 pm Jul 20, 202607:25 pm

क्या है खबर?

भारत की शिक्षा व्यवस्था अक्सर परीक्षा के दबाव, अंकों की प्रतिस्पर्धा और छात्रों पर बढ़ती अपेक्षाओं जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा में रहती है। इन चुनौतियों को बॉलीवुड ने भी कई फिल्मों के जरिए बेहद संवेदनशील और प्रभावशाली ढंग से पर्दे पर उतारा है। अगर आप ऐसी फिल्में देखना चाहते हैं, जो मनोरंजन के साथ शिक्षा व्यवस्था की सच्चाई और छात्रों के संघर्ष को करीब से दिखाती हैं, तो इन 5 बेहतरीन फिल्मों को आप जरूर देखिए।