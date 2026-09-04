श्रीकृष्ण का किरदार निभाकर इन अभिनेताओं ने किया जादू, लोग करने लगे पूजा
क्या है खबर?
4 सितंबर को देशभर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। इस पावन अवसर पर हर कोई भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति में डूबा नजर आएगा। बॉलीवुड से टेलीविजन तक, भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं पर कई फिल्में और धारावाहिक बनाए गए हैं। इनमें कुछ अभिनेताओं ने श्रीकृष्ण की भूमिका इतनी शानदार तरीके से निभाई कि दर्शकों ने उन्हें असल जिंदगी में भी भगवान के रूप में सम्मान और श्रद्धा दी। ऐसे में आइए जानते कौन हैं वो।
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स्वप्निल जोशी और विशाल करवाल
90 के दशक के जाने माने निर्माता-निर्देशक रामानंद सागर का शो 'श्री कृष्णा' में स्वप्निल जोशी ने युवा कृष्ण का किरदार निभाया था। इस शो के जरिए उन्हें घर-घर में एक अलग पहचान मिली थी।
टीवी इंडस्ट्री के पसंदीदा अभिनेता विशाल करवाल ने 'द्वारकाधीश' में भगवान कृष्ण का किरदार निभाया था। इसके अलावा वह 'परमावतार' में भी कृष्ण बने थे। इन दोनों शो में दर्शकों ने उन्हें खूब पसंद किया था।
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अक्षय कुमार और मृणाल जैन
साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म 'ओह माय गॉड' में अक्षय कुमार ने भगवान कृष्ण की भूमिका निभाई थी। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी और इसने दुनिया भर में करीब 150 करोड़ रुपये की कमाई की थी।
मृणाल जैन ने एकता कपूर के शो 'महाभारत' में भगवान कृष्ण की भूमिका निभाई थी। इस शो में मृणाल के अभिनय की लोगों ने खूब तारीफ की थी। उनके इस किरदार को लोग आज भी याद करते हैं।
जानकारी
#5 सौरभ राज जैन
सौरभ राज जैन को सिद्धार्थ कुमार तिवारी के महाकाव्य शो 'महाभारत' में खूब पसंद किया गया था। इसमें वो भगवान कृष्ण की भूमिका में नजर आए थे। इसके अलावा भी वे कई अन्य शो में भगवान कृष्ण के किरदार में दिखाई दे चुके हैं।