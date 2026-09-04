इन अभिनेताओं की कृष्ण का किरदार निभाते ही बदल गई पहचान

श्रीकृष्ण का किरदार निभाकर इन अभिनेताओं ने किया जादू, लोग करने लगे पूजा

लेखन अंशिका शुक्ला 09:49 am Sep 04, 202609:49 am

क्या है खबर?

4 सितंबर को देशभर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। इस पावन अवसर पर हर कोई भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति में डूबा नजर आएगा। बॉलीवुड से टेलीविजन तक, भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं पर कई फिल्में और धारावाहिक बनाए गए हैं। इनमें कुछ अभिनेताओं ने श्रीकृष्ण की भूमिका इतनी शानदार तरीके से निभाई कि दर्शकों ने उन्हें असल जिंदगी में भी भगवान के रूप में सम्मान और श्रद्धा दी। ऐसे में आइए जानते कौन हैं वो।