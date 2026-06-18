लीजा रे की जिंदगी का सबसे बड़ा झटका, जब डॉक्टर बोला- सिर्फ 5 साल बचे हैं

चेतावनी

मौत की चेतावनी से सन्न रह गई थीं लीजा

लीजा ने साल 2009 के उस दौर को याद किया, जब उन्हें 'मल्टीपल मायलोमा' का पता चला था। उन्होंने बताया कि जब उन्हें इसके बारे में पता चला तो डॉक्टर ने उन्हें बहुत ही सीधे शब्दों में एक कड़वा सच बताया था। डॉक्टर ने उनसे कहा था, "तुम्हारे पास जीने के लिए सिर्फ 5 साल बचे हैं।" लीजा के लिए वो पल किसी बेहद खौफनाक सपने जैसा था, जिसने उनकी पूरी दुनिया को एक झटके में हिलाकर रख दिया था।