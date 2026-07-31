नहीं रहीं दक्षिण भारतीय सिनेमा की मशहूर गायिका जमुना रानी, 88 की उम्र में ली आखिरी सांस

सिर्फ 7 साल की छोटी-सी उम्र से ही उन्होंने अपना करियर शुरू कर दिया था। जमुना ने तमिल, तेलुगु और सिंहली भाषाओं की फिल्मों में हजारों गीत रिकॉर्ड किए।

उन्होंने जी. रामानाथन और विशुवनथन-राममूर्ति जैसे कई बड़े संगीतकारों के साथ काम किया। साथ ही, टी.एम. सुंदरराजन जैसे दिग्गजों के साथ भी उनके गाए कई युगल गीत बेहद लोकप्रिय हुए।

जब नई आवाजें सामने आने लगीं, तब भी उनकी लोक-शैली से सजी गायकी ने एल.आर. ईश्वरी जैसे कलाकारों को खूब प्रभावित किया।

इस तरह तमिल संगीत के सुनहरे दौर को आकार देने में उनकी अहम भूमिका रही।