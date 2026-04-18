'द लास्ट ऑफ अस' के तीसरे सीजन में ली जुन ली की एंट्री, 'मिर्याम' बनकर पर्दे पर मचाएंगी तहलका

'सीजन 3' में बैरेर, गैब्रिएल और लॉर्ड की वापसी

सीजन 3 में कास्ट और भी बड़ी हो गई है। इसमें एरियला बैरेर, तती गैब्रिएल और स्पेंसर लॉर्ड जैसे नाम लौट रहे हैं। इनके साथ ही, बेला रैमसे जैसे पुराने सितारे भी अपनी भूमिकाएँ निभाते दिखेंगे। इन नए जुड़ावों से फैंस को लेव और यारा की जिंदगी से जुड़ी और कहानियाँ देखने को मिलेंगी। एक जानलेवा महामारी से बदली हुई दुनिया में एली का सफर भी आगे बढ़ता रहेगा।