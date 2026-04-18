'द लास्ट ऑफ अस' के तीसरे सीजन में ली जुन ली की एंट्री, 'मिर्याम' बनकर पर्दे पर मचाएंगी तहलका
मनोरंजन
सिनर्स (सिनर्स) से मशहूर अभिनेत्री ली जुन ली सुपरहिट वेब सीरीज 'द लास्ट ऑफ अस' के तीसरे सीजन में मिर्याम का किरदार निभाएंगी, जो लेव और यारा की मां हैं। इस गर्मियों में शूटिंग शुरू होने वाली है। क्रेग मजिन, जो अब अकेले शो-रनर हैं, तबाही के बाद की इस हिट ड्रामा सीरीज की अगली कहानी को आगे बढ़ाएंगे।
'सीजन 3' में बैरेर, गैब्रिएल और लॉर्ड की वापसी
सीजन 3 में कास्ट और भी बड़ी हो गई है। इसमें एरियला बैरेर, तती गैब्रिएल और स्पेंसर लॉर्ड जैसे नाम लौट रहे हैं। इनके साथ ही, बेला रैमसे जैसे पुराने सितारे भी अपनी भूमिकाएँ निभाते दिखेंगे। इन नए जुड़ावों से फैंस को लेव और यारा की जिंदगी से जुड़ी और कहानियाँ देखने को मिलेंगी। एक जानलेवा महामारी से बदली हुई दुनिया में एली का सफर भी आगे बढ़ता रहेगा।