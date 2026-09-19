तेज प्रताप यादव की 'राइज एंड फॉल 2' में दबंग एंट्री, बोले- अब हम राज करेंगे

शो में अपनी एंट्री की घोषणा कर तेज प्रताप ने अपनी मजबूती की तुलना बरगद के पेड़ से की।

उन्होंने कहा कि मुश्किल समय में भले ही लोग मजे ले रहे थे, लेकिन वो भूल गए कि बरगद की जड़ें डालियों से ज्यादा मजबूत होती हैं।

तेज प्रताप ने कहा कि वो पेंटहाउस पर कब्जा करने के बजाय वहां दरबार लगाएंगे और बेसमेंट के लोगों पर राज करेंगे।

वो बोले, "दुनिया को बतला दीजिए कि हमारा परिवार पूरा बिहार है।"