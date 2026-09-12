लेडी गागा ने किया अपने पहले बच्चे का स्वागत

पॉप स्टार लेडी गागा बनीं मां, माइकल पोलैंस्की संग किया अपने पहले बच्चे का स्वागत

लेखन नेहा शर्मा 10:14 am Sep 12, 202610:14 am

क्या है खबर?

पॉप स्टार लेडी गागा और उनके मंगेतर माइकल पोलैंस्की के घर खुशियों ने दस्तक दी है। दोनों ने अपने पहले बच्चे का इस दुनिया में स्वागत किया है। उनके लिए ये बेहद खास और भावुक पल है। लेडी गागा के मां बनने की खबर सामने आते ही उनके फैंस और हॉलीवुड जगत में खुशी की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया पर सितारों से लेकर प्रशंसक तक, दोनों को पहली बार माता-पिता बनने पर ढेरों बधाइयां दे रहे हैं।