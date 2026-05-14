फिल्म 'बंदर' से जारी हुआ रोमांटिक गाना, किसके ख्यालों में खोए दिखे बॉबी देओल?

लेखन ज्योति सिंह 01:09 pm May 14, 202601:09 pm

क्या है खबर?

बॉबी देओल की आगामी फिल्म 'बंदर' की रिलीज में एक महीने से भी कम वक्त बचा है। पहले इसे मई, 2026 में रिलीज किया जाना था, लेकिन अब फिल्म 4 जून को वर्ल्डवाइड रिलीज होगी। फिल्म का निर्देशन अनुराग कश्यप ने किया है और कुछ दिन पहले ही इसका टीजर आया था। अब फिल्म का पहला गाना 'क्यों मजा आ रहा है' जारी किया गया है, जो एक रोमांटिक ट्रैक है। इसे बॉबी और सपना पब्बी पर फिल्माया गया है।