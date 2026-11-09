कुणाल कोहली ने सुनाया किस्सा

मां के इलाज के दौरान अस्पताल के बाहर पटाखों का शोर सुन भड़के निर्देशक कुणाल कोहली

लेखन अंशिका शुक्ला 10:07 am Nov 09, 202610:07 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड फिल्म निर्माता कुणाल कोहली ने दिवाली की रात मुंबई के एक अस्पताल के बाहर तेज आवाज वाले पटाखे फोड़ने की घटना पर चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि वह अपनी मां को इमरजेंसी इलाज के लिए अस्पताल लेकर जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने एक व्यक्ति से अस्पताल के बाहर तेज आवाज वाले पटाखे न फोड़ने की गुजारिश की, लेकिन उसने उनकी बात अनसुनी कर दी और कुछ ऐसा जवाब दिया, जिसे सुन कुणाल भी हैरान रह गए।