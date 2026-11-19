उदित नारायण के साथ दोबारा काम करने पर कुमार शानू बोले- हमारी दोस्ती आज भी मजबूत
क्या है खबर?
कुमार सानू और उदित नारायण ने 90 के दशक में हर किसी पर अपने सुरों का जादू चलाया है। उनकी मखमली आवाज और सुर-ताल का जोड़ आज भी नहीं है। दोनों ने कभी एक साथ, तो कभी अलग-अलग सैंकड़ों गाने गाए और अब 21 साल बाद एक साथ लौटे हैं। उनकी वापसी सनी देओल की आगामी फिल्म 'सूर्या' में मौजूद गाना 'सुनियो जरा' के लिए हुई है। अब कुमार ने उदित संग दोबारा काम करने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।
खुशी
21 साल बाद उदित के साथ सहयोग से खुश हैं कुमार
हिंदुस्तान टाइम्स से खुशी जताते हुए कुमार ने कहा, "हमने 21 साल बाद साथ में गाना गाया, तो इसमें खुशी होनी चाहिए। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि हमने इससे पहले बहुत सारे गाने गाए हैं। बीच में एक बड़ा गैप था, और अब यह मौका आया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। उदित जी भी बहुत खुश हैं।"
अपनी दोस्ती की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा, "हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है। यह अभी भी है, और आगे भी रहेगी।"
प्रतिक्रिया
कुमार को नहीं पता था कि गाने में उदित भी हैं शामिल
गायक ने बताया कि उन्हें कैसे पता चला कि उदित गाने में उनके को-सिंगर होंगे।
उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता था कि मैं किसके लिए गा रहा हूं या दूसरा गायक कौन है। मुझे पाकुल सर के घर बुलाया गया। मुझे फिल्म के गाने के बारे में बताया गया, और बाद में मुझे पता चला कि उदित जी भी मेरे साथ गा रहे हैं। मैं बहुत खुश था।"
बता दें, 'सुनियो जरा' पिछले महीने ही यूट्यूब पर रिलीज हुआ है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए गाने का वीडियो
The golden voices are back to capture your heart. 🎤✨— Sunny Deol (@iamsunnydeol) October 27, 2026
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Song Out Nowhttps://t.co/TcegisyYks
Kamal Mukut's #SURYAA अंत से आरंभ तक
IN CINEMAS 20th Nov 2026.
Produced by - @DeepakMukut @HemmantMukut #LokeshMukut @KamalMukut pic.twitter.com/zsWK3HAwES