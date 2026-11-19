उदित नारायण के साथ अपने रीयूनियन पर कुमार सानू ने प्रतिक्रिया दी

उदित नारायण के साथ दोबारा काम करने पर कुमार शानू बोले- हमारी दोस्ती आज भी मजबूत

लेखन ज्योति सिंह 03:47 pm Nov 19, 202603:47 pm

क्या है खबर?

कुमार सानू और उदित नारायण ने 90 के दशक में हर किसी पर अपने सुरों का जादू चलाया है। उनकी मखमली आवाज और सुर-ताल का जोड़ आज भी नहीं है। दोनों ने कभी एक साथ, तो कभी अलग-अलग सैंकड़ों गाने गाए और अब 21 साल बाद एक साथ लौटे हैं। उनकी वापसी सनी देओल की आगामी फिल्म 'सूर्या' में मौजूद गाना 'सुनियो जरा' के लिए हुई है। अब कुमार ने उदित संग दोबारा काम करने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।