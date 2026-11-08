कुमार सानू ने उदित नारायण संग विवाद की खबरों को किया खारिज, बोले- मनमुटाव नहीं रहा

वैरायटी इंडिया को दिए इंटरव्यू में सानू ने सनी की तारीफ करते हुए कहा कि वे गायक को उसके काम का श्रेय जरूर देते हैं। सानू ने उनके व्यवहार और सच्चाई की सराहना करते हुए कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे लोग बहुत कम हैं।

अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग से दूर होकर स्वतंत्र रूप से काम करने के फैसले पर उन्होंने कहा कि अरिजीत साहसी, स्पष्टवादी और सरल इंसान हैं। ऐसा कदम उठाने के लिए काफी हिम्मत चाहिए।