AI की पहली कॉलेज जॉम्बी फिल्म 'IIZ' का टीजर जारी, दिखेगा छात्रों का खौफनाक अवतार मनोरंजन Apr 18, 2026

AI स्टोरीटेलिंग प्लेटफॉर्म कुक्कू ने अपनी पहली थिएट्रिकल फिल्म 'IIZ: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जोम्बीज' का टीज़र जारी किया है। फिल्म की कहानी एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहां के छात्र अचानक अजीब और हिंसक हरकतें करने लगते हैं और धीरे-धीरे वहां जोम्बीज का हमला शुरू हो जाता है। हॉरर, कॉमेडी और कैंपस के इस अनोखे मिश्रण के साथ यह फिल्म क्लासिक जोम्बी विधा को कॉलेज का एक मजेदार ट्विस्ट देती है, जो खासकर युवा दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है।