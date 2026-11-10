क्रिस्टल डिसूजा ने बताया 'शरारत' गाने का असर, बोलीं- मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई

क्रिस्टल कहती हैं, "पिछले एक साल में मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। जब 'शरारत' मिली, तो मुझे लगा कि यह बड़ी बात है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है, लेकिन फिर 'द ट्रेटर्स' मिल गया। जब आपको लगे कि आप निचले स्तर पर पहुंच गए हैं, तो वहां से आगे बढ़ने का बस एक ही रास्ता होता है। पिछले एक साल में मेरे करियर के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है।"