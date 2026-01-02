कृति शेट्टी ने बॉलीवुड डेब्यू पर प्रतिक्रिया दी

टाइगर श्रॉफ के साथ बॉलीवुड में कदम रखेंगी साउथ की अभिनेत्री कृति शेट्टी? कही ये बात

लेखन ज्योति सिंह 12:43 pm Jan 02, 202612:43 pm

अभिनेत्री कृति शेट्‌टी दक्षिण सिनेमा में पहचान की मोहताज नहीं हैं। फिलहाल तो वह अपने बॉलीवुड डेब्यू काे लेकर खबरों में बनी हैं। ऐसी चर्चा है कि अभिनेता टाइगर श्रॉफ ने 'मस्ती 4' के निर्देशक मिलाप जावेरी से हाथ मिलाया है। दोनों एक एक्शन-थ्रिलर फिल्म के लिए साथ आए हैं, जिसे टी-सीरीज प्रोड्यूस करेगा। इस फिल्म के लिए कृति का नाम सामने आया है। इन खबरों पर अभिनेत्री ने खुद प्रतिक्रिया दी और बॉलीवुड डेब्यू को लेकर बात की है।