टाइगर श्रॉफ के साथ बॉलीवुड में कदम रखेंगी साउथ की अभिनेत्री कृति शेट्टी? कही ये बात
क्या है खबर?
अभिनेत्री कृति शेट्टी दक्षिण सिनेमा में पहचान की मोहताज नहीं हैं। फिलहाल तो वह अपने बॉलीवुड डेब्यू काे लेकर खबरों में बनी हैं। ऐसी चर्चा है कि अभिनेता टाइगर श्रॉफ ने 'मस्ती 4' के निर्देशक मिलाप जावेरी से हाथ मिलाया है। दोनों एक एक्शन-थ्रिलर फिल्म के लिए साथ आए हैं, जिसे टी-सीरीज प्रोड्यूस करेगा। इस फिल्म के लिए कृति का नाम सामने आया है। इन खबरों पर अभिनेत्री ने खुद प्रतिक्रिया दी और बॉलीवुड डेब्यू को लेकर बात की है।
बयान
कृति को बॉलीवुड से मिल रहे हैं प्रस्ताव
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, टाइगर और मिलाप की फिल्म के लिए कृति से संपर्क तो किया गया, लेकिन अनुबंध पर हस्ताक्षर अभी नहीं किए गए हैं। जब अभिनेत्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा, "मुझे कुछ प्रस्ताव तो मिले थे, लेकिन कभी-कभी तारीखें मेल नहीं खाती थीं और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का काम करने का तरीका बहुत अलग है। वो आमतौर पर सभी शेड्यूल एक साथ बनाते हैं, जबकि दक्षिण भारतीय सिनेमा में ये थोड़ा बिखरा हुआ होता है।"
संभावना
अभिनेत्री ने बातों ही बातों में दिया संकेत
कृति ने कहा, "चूंकि मैं मुंबई में पैदा हुई और पली-बढ़ी हूं, इसलिए मुझे हमेशा से लगता था कि हिंदी में काम करना मेरे लिए बेहतरीन रहेगा। जब मैं अपने अभिनय कार्यशालाओं में गई तो इसमें कुछ बहुत अलग और नयापन था। इस प्रक्रिया ने मुझे हिंदी में काम करने के लिए वास्तव में उत्साहित कर दिया है। उम्मीद है कि ये सब जल्द ही होगा।" अभिनेत्री ने संकेत दिया है कि वो जल्द बॉलीवुड में कदम रख सकती हैं।