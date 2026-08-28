कृति सैनन ने रक्षाबंधन पर पोस्ट साझा की

कृति सैनन ने बहन नुपुर के साथ मनाया रक्षाबंधन, आलोचकों को यूं दिया मजेदार जवाब

लेखन ज्योति सिंह 04:37 pm Aug 28, 202604:37 pm

क्या है खबर?

रक्षाबंधन के एक विज्ञापन में अपने पहनावे को लेकर कृति सैनन काफी समय से विवादों में हैं। सोशल मीडिया पर लगातार उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन अभिनेत्री उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं जो असल में उनके लिए मायने रखती है। इस बीच, अभिनेत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर रक्षाबंधन मनाते हुए बहन नुपुर सैनन के साथ एक प्यारी-सी तस्वीर साझा की। साथ ही मजाकिया लहजे में आलोचकों को करारा जवाब दिया है।