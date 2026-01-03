कृति सैनन की बहन नुपुर सैनन ने की बॉयफ्रेंड स्टेबिन बेन से सगाई, रोमांटिक तस्वीरें वायरल

बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सैनन के परिवार में खुशियों का माहौल है। दरअसल, उनकी बहन और अभिनेत्री नुपुर सैनन ने अपने बॉयफ्रेंड और मशहूर गायक स्टेबिन बेन से सगाई कर ली है। स्टेबिन ने बेहद रोमांटिक अंदाज में नुपुर को प्रपोज किया, जिसका जवाब नुपुर ने मुस्कुराते हुए 'हां' में दिया। इस खास पल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैंऔर फैंस के साथ-साथ सितारे भी इस जोड़ी को ढेरों बधाइयां दे रहे हैं।

पोस्ट नुपुर ने नहीं लगाई स्टेबिन को हां करने में देर कृति की बहन नुपुर लंबे समय से गायक स्टेबिन को डेट कर रही थीं और अब आखिरकार उन्होंने उनके साथ अपने रिश्ते को एक नया नाम दे दिया है। स्टेबिन ने घुटनाें पर बैठकर बेहद खास और रोमांटिक अंदाज में नुपुर को प्रपोज किया, जिसे नुपुर ने खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस प्रपोजल की तस्वीरें साझा कर लिखा, 'स्टेबिन को हां कहना उनके लिए सबसे आसान फैसला था।'

झलकियां नुपुर ने दिखाई अंगूठी, कृति ने लगाया गले पहली तस्वीर में स्टेबिन ने नुपुर को प्रपोज किया, उस पल उनके चारों ओर डांसर खड़े थे और हाथों में बोर्ड (प्लेकार्ड) पकड़े थे, जिस पर लिखा था, 'क्या आप मुझसे शादी करेंगी?'। दूसरी तस्वीर में नुपुर अपनी बड़ी हीरे की अंगूठी दिखा रही हैं और इस खुशी के पल में उनकी बहन कृति भी उन्हें और स्टेबिन को गले लगा रही हैं। प्रियंका चाहर चौधरी से लेकर अभिषेक बजाज समेत कई अन्य सितारों ने इस जोड़ी को मुबारकबाद दी।

Advertisement

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए तस्वीरें In a world full of maybes, Nupur Sanon found her easiest yes. The actor said yes to boyfriend Steben’s heartfelt proposal and shared the special moment with fans.

.

.

.

[ Nupur Sanon Engagement, Steben Proposal, Celebrity Engagement ] #Engaged #Proposal #indiaforums pic.twitter.com/7Cr5RoO3WK — India Forums (@indiaforums) January 3, 2026

Advertisement

शादी 11 जनवरी को उदयपुर में शादी के बंधन में बंधेंगी नुपुर नुपुर और स्टेबिन 11 जनवरी को उदयपुर में शादी करने वाले हैं। ये शादी बेहद निजी और सीमित मेहमानों के बीच होगी, जिसमें केवल परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त ही शामिल होंगे। शादी के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। शादी से जुड़े कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेंगे। शादी के बाद नुपुर और स्टेबिन 13 जनवरी को मुंबई में रिसेप्शन भी देंगे। इस रिसेप्शन में फिल्म और संगीत जगत से जुड़े दोस्त और करीबी शामिल होंगे।