कृति सैनन की बहन नुपुर सैनन ने की बॉयफ्रेंड स्टेबिन बेन से सगाई, रोमांटिक तस्वीरें वायरल
नुपुर सैनन ने की सगाई (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@nupursanon)

लेखन नेहा शर्मा
Jan 03, 2026
01:13 pm
बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सैनन के परिवार में खुशियों का माहौल है। दरअसल, उनकी बहन और अभिनेत्री नुपुर सैनन ने अपने बॉयफ्रेंड और मशहूर गायक स्टेबिन बेन से सगाई कर ली है। स्टेबिन ने बेहद रोमांटिक अंदाज में नुपुर को प्रपोज किया, जिसका जवाब नुपुर ने मुस्कुराते हुए 'हां' में दिया। इस खास पल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैंऔर फैंस के साथ-साथ सितारे भी इस जोड़ी को ढेरों बधाइयां दे रहे हैं।

नुपुर ने नहीं लगाई स्टेबिन को हां करने में देर

कृति की बहन नुपुर लंबे समय से गायक स्टेबिन को डेट कर रही थीं और अब आखिरकार उन्होंने उनके साथ अपने रिश्ते को एक नया नाम दे दिया है। स्टेबिन ने घुटनाें पर बैठकर बेहद खास और रोमांटिक अंदाज में नुपुर को प्रपोज किया, जिसे नुपुर ने खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस प्रपोजल की तस्वीरें साझा कर लिखा, 'स्टेबिन को हां कहना उनके लिए सबसे आसान फैसला था।'

नुपुर ने दिखाई अंगूठी, कृति ने लगाया गले

पहली तस्वीर में स्टेबिन ने नुपुर को प्रपोज किया, उस पल उनके चारों ओर डांसर खड़े थे और हाथों में बोर्ड (प्लेकार्ड) पकड़े थे, जिस पर लिखा था, 'क्या आप मुझसे शादी करेंगी?'। दूसरी तस्वीर में नुपुर अपनी बड़ी हीरे की अंगूठी दिखा रही हैं और इस खुशी के पल में उनकी बहन कृति भी उन्हें और स्टेबिन को गले लगा रही हैं। प्रियंका चाहर चौधरी से लेकर अभिषेक बजाज समेत कई अन्य सितारों ने इस जोड़ी को मुबारकबाद दी।

11 जनवरी को उदयपुर में शादी के बंधन में बंधेंगी नुपुर

नुपुर और स्टेबिन 11 जनवरी को उदयपुर में शादी करने वाले हैं। ये शादी बेहद निजी और सीमित मेहमानों के बीच होगी, जिसमें केवल परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त ही शामिल होंगे। शादी के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। शादी से जुड़े कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेंगे। शादी के बाद नुपुर और स्टेबिन 13 जनवरी को मुंबई में रिसेप्शन भी देंगे। इस रिसेप्शन में फिल्म और संगीत जगत से जुड़े दोस्त और करीबी शामिल होंगे।

स्टेबिन बेन कौन हैं?

स्टेबिन एक प्लेबैक गायक हैं, जो अपने पॉप गानों के लिए मशहूर हैं। उन्होंने 'रेस 3', 'जर्सी', 'सेल्फी', 'मिशन रानीगंज', 'फतेह' और 'मस्ती 4' जैसी फिल्मों में अपनी आवाज दी है। स्टेबिन का जन्म 1993 में एक मलयाली क्रिश्चियन परिवार में हुआ और वह भोपाल के रहने वाले हैं। कुछ समय पहले ही स्टेबिन ने बांद्रा में एक फ्लैट खरीदा था, जिसकी कीमत लगभग 6.67 करोड़ रुपये है। वो ब्रांड एंडोर्समेंट और लाइव कॉन्सर्ट से भी खूब कमाई करते हैं।

