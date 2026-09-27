कृति सैनन की समाज से तीखी अपील- सुरक्षा ऐप-पेपर स्प्रे नहीं, बेटियों को आजादी चाहिए

अपने संदेश के अंत में कृति ने लिखा, 'हर उस बेटी के नाम, जिसने कभी घर फोन करके कहा है कि 'मैं पहुंच गई हूं।' ईश्वर करे कि आप एक दिन ऐसी दुनिया में रहें जहां ये कहना ही न पड़े। यही वो दुनिया है, जिसकी हमारी बेटियां हकदार हैं और यही हमें उन्हें देनी है।"

कृति का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग उनके इस विचार की जमकर तारीफ कर रहे हैं।