कृति सैनन AI तस्वीरों पर भड़कीं, बोलीं- इंस्टाग्राम भी रिपोर्ट करने का विकल्प नहीं देता

NDTV से कृति ने कहा, "असली तस्वीर और AI तस्वीर के बीच बहुत पतली लाइन होती है। मुझे लगता है कि हम अभी AI के भविष्य के लिए तैयार नहीं हैं, और इसके लिए कुछ कानून बनाने की जरूरत है।"

उन्होंने इंस्टाग्राम का उदाहण देते हुए कहा, "सच कहूं तो, इंस्टाग्राम पर भी, अगर मैं कुछ रिपोर्ट करना चाहूं, तो ऐसा कोई विकल्प नहीं जो कहे, 'यह मेरी AI से बनी इमेज है, और इसलिए इसे रिपोर्ट करके हटाना चाहिए।'"