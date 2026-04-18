वरुण धवन-कृति सैनन का धमाकेदार डांस, डेविड धवन की फिल्म के क्लाइमैक्स में लगेगा ग्लैमर का तड़का

वरुण और कृति की केमिस्ट्री मचाएगी धमाल

फिल्म में वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े मुख्य किरदारों में हैं। वहीं, कृति सैनन इस पोस्ट-क्रेडिट सीक्वेंस में एक कैमियो (खास और छोटी भूमिका) करती दिखेंगी। यह स्पेशल डांस नंबर फिल्म के युवा अंदाज़ को दर्शाता है और इसमें सैनन-धवन की शानदार केमिस्ट्री भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा, वरुण और मृणाल पर फिल्माया गया गाना 'विवाह करवाडो जी' भी ऑनलाइन काफी पॉपुलर हो रहा है, जिससे इस मज़ेदार कॉमेडी को लेकर लोगों का उत्साह और भी बढ़ गया है।