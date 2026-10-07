'कॉफी विद करण सीजन 9' का प्राेमो जारी, जानिए कब और कहां आएगा चैट शो

लेखन ज्योति सिंह 02:34 pm Oct 07, 202602:34 pm

क्या है खबर?

करण जौहर अपने लोकप्रिय चैट शो 'कॉफी विद करण' का 9वां और आखिरी सीजन लेकर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसे लेकर उपजी तमाम उत्सुकताओं के बीच, उन्होंने इसका पहला प्रोमो जारी कर किया। साथ में स्पष्ट किया कि इस बार कोई भी क्रिकेटर उनके साथ काउच पर मौजूद नहीं होगा। शो के लिए करण ने नए सितारों को न्योता देते हुए कहा कि आप चाहें तो इस काउच पर आकर अपने रिलेशनशिप 'मैनिफेस्ट' कर सकते हैं।