कुशल तंवर यानी गुल्लू की कहानी है बेहद दिलचस्प

'बिग बॉस 20' के गुल्लू कौन हैं? होटल मैनेजमेंट से रियलिटी शो तक जानें पूरा सफर

लेखन अंशिका शुक्ला 06:56 pm Sep 23, 202606:56 pm

क्या है खबर?

सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में कुशल तंवर ने हिस्सा लिया है, जिन्हें दर्शक 'गुल्लू' के नाम से जानते हैं। कुशल ने लगातार 2 रियलिटी शो जीतकर अपनी खास पहचान बनाई है। उन्होंने 'MTV रोडीज XX: डबल क्रॉस' और 'MTV स्प्लिट्सविला X6: प्यार या पैसा' की ट्रॉफी अपने नाम की है। इन जीतों के बाद कुशल अब 'बिग बॉस' में अपना जलवा बिखेर रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं गुल्लू कौन हैं।