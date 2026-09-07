सलमान खान से विजय सेतुपति तक, 'बिग बॉस' होस्टिंग के लिए कौन लेता है मोटी रकम?

सलमान 'बिग बॉस' के चौथे सीजन से ही इसे होस्ट कर रहे हैं। वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान 'बिग बॉस 20' के लिए एक हफ्ते के 15 करोड़ रुपये ले रहे हैं। सलमान भारत में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले बिग बॉस होस्ट हैं।

नागार्जुन तेलुगु 'बिग बॉस' को तीसरे सीजन से ही इस शो को होस्ट कर रहे हैं। वह इस शो के पूरे 10वें सीजन के लिए निर्माताओं से 35 करोड़ रुपये ले रहे हैं।