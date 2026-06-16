'मस्त महिला मंडली' के बारे में जानिए

'मस्त महिला मंडली': कामकाजी महिलाओं की दोस्ती, इच्छा और संघर्ष दिखाती है ये डॉक्यूमेंट्री

लेखन ज्योति सिंह 08:31 am Jun 16, 202608:31 am

क्या है खबर?

'मस्त महिला मंडली' नाम की एक डॉक्यूमेंट्री इन दिनों काफी चर्चा बटोर रही है। यह कहानी मुंबई के श्रमिक वर्ग महिलाओं की जिंदगी, उनके खुशी के पलों, ख्वाहिशों और संघर्ष को बिना किसी दिखावट के गहराई से दर्शाती है। इस डॉक्यूमेंट्री की सबसे खास बात यह है कि शहर की 11 कामकाजी महिलाओं ने मिलकर डॉक्यूमेंट्री को अपने स्मार्टफोन से शूट और सह-निर्देशित किया है। इसका प्रीमियर मुंबई के रीगल सिनेमा में 28 अप्रैल को हुआ था।