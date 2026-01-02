कीर्ति कुल्हारी की जिंदगी में फिर लौटा प्यार, नए साल पर बताया किससे लड़ा रहीं इश्क

कीर्ति कुल्हारी की जिंदगी में फिर लौटा प्यार, नए साल पर बताया किससे लड़ा रहीं इश्क
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेत्री कीर्ति कुल्हारी इन दिनों अपनी चर्चित सीरीज 'फोर मोर शॉट्स प्लीज 4' को लेकर खबरों में हैं। उनकी ये सीरीज दिसंबर, 2025 में अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हुई है जिसे लोगों ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी। इस बीच, कीर्ति ने सीरीज में अपने सह-कलाकार रहे राजीव सिद्धार्थ के साथ नया अपडेट साझा किया है जो प्रशंसकों को चौंका रहा है। अभिनेत्री ने नए साल में एक पोस्ट साझा करते हुए अपने रिश्ते की आधिकारिक पुष्टि की है।
रिश्ता
राजीव के साथ रिश्ते में हैं कीर्ति
कीर्ति ने राजीव के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए अपने रिश्ते को आधिकारिक किया है। उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है... #हैप्पीन्यूईयर सभी को हैप्पी2026...।' दोनों के डेटिंग की अफवाह नवंबर, 2025 में आई थी। दोनों ने जब से अपना रिश्ता आधिकारिक किया है, उनके प्रशंसकों की खुशी का ठिकाना नहीं है। बता दें कि कीर्ति अपने पहले पति, अभिनेता साहिल सहगल से 2021 में अलग हो गई थीं।
ट्विटर पोस्ट
January 2, 2026