कीर्ति कुल्हारी की जिंदगी में फिर लौटा प्यार, नए साल पर बताया किससे लड़ा रहीं इश्क

राजीव के साथ रिश्ते में हैं कीर्ति

कीर्ति ने राजीव के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए अपने रिश्ते को आधिकारिक किया है। उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है... #हैप्पीन्यूईयर सभी को हैप्पी2026...।' दोनों के डेटिंग की अफवाह नवंबर, 2025 में आई थी। दोनों ने जब से अपना रिश्ता आधिकारिक किया है, उनके प्रशंसकों की खुशी का ठिकाना नहीं है। बता दें कि कीर्ति अपने पहले पति, अभिनेता साहिल सहगल से 2021 में अलग हो गई थीं।