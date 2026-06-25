मोहनलाल की रीस्टोर की गई क्लासिक फिल्म 'किरीडम' जुलाई में करेगी वापसी, फैंस हुए खुश

'किरीडम' ने मोहनलाल को राष्ट्रिय पुरस्कार दिलाया

इस क्लासिक फिल्म को एक सुरक्षित 35mm प्रिंट के सहारे रिस्टोर किया गया है, क्योंकि इसका असल कैमरा नेगेटिव खराब हो गया था।

मोहनलाल ने सिनेमा के इस महत्वपूर्ण इतिहास को बचाने के लिए NFDC-NFAI की इस कोशिश की तारीफ की है।

सि.बी. मलयिल के निर्देशन में बनी 'किरीडम' सिर्फ मोहनलाल के करियर की एक बड़ी फिल्म नहीं है, बल्कि सेतुमाधवन का किरदार निभाने के लिए उन्हें अपने 6 राष्ट्रिय पुरस्कार में से एक भी इसी फिल्म के लिए मिला था। यह फिल्म दिखाती है कि कैसे किस्मत एक नौजवान के सपनों को बदल सकती है।

'गिर्दिश' के नाम से इसका हिंदी रीमेक भी बन चुका है। अब दुनिया भर के सिनेमा प्रेमियों को इसे बड़े पर्दे पर दोबारा देखने का मौका मिलेगा।