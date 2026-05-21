'किंग' के सेट पर बढ़ाई गई सुरक्षा

'किंग' के सेट से लीक तस्वीरों ने निर्माताओं की बढ़ाई सिरदर्दी, उठाना पड़ा ये कदम

लेखन ज्योति सिंह 02:49 pm May 21, 202602:49 pm

क्या है खबर?

शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' दिसंबर, 2026 में रिलीज हो रही है। खबरों की मानें, तो करीब 2 महीने की शूटिंग बाकी है, जिसके लिए निर्देशक सिद्धार्थ आनंद जुटे हुए हैं। इस बीच, सेट से तस्वीरें लीक होने का मामला लगातार सामने आ रहा है। हद तो तब हो गई, जब कुछ लोगों ने इन लीक तस्वीरों से 15 मिनट का AI वीडियो बनाकर उसे साझा कर दिया। नतीजन, निर्माताओं की सिरदर्दी बढ़ गई और उन्हें कड़ा कदम उठाना पड़ा।