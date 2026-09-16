किम कार्दशियन का 50 करोड़ का डकैती केस खत्म, हर्जाने में क्यों मिला सिर्फ 1 यूरो?

पेरिस की अदालत ने घटना के समय 'होटल डी पौरटेल्स' में मौजूद पूर्व रिसेप्शनिस्ट को सवा करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

2 अक्टूबर, 2016 को फैशन वीक के दौरान जब डकैतों ने किम कार्दशियन को निशाना बनाया था, तब वो इसी होटल में ठहरी थीं। इस खौफनाक वारदात से रिसेप्शनिस्ट को गहरा मानसिक सदमा पहुंचा था, जिसके लिए उसने 5.5 लाख यूरो के मुआवजे की मांग की थी। उसके वकील ने फैसले को बड़ी जीत बताया।