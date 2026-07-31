यश की 'टॉक्सिक' से कियारा आडवाणी का बर्थडे पोस्टर सामने आया, लुक देख फैंस के उड़े होश

'टॉक्सिक' को कन्नड़ और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में शूट किया गया है। बाद में इसे कई और भाषाओं में डब भी किया जाएगा।

इस फिल्म में नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वासंथ जैसे जाने-माने कलाकार भी मुख्य भूमिकाओं में हैं।

फिल्म के टीजर 'लेडीज एंड लेडीज' में महिला किरदारों पर खास ध्यान दिया गया है, जबकि गाना 'तबाही' यश और कियारा की केमिस्ट्री को दमदार तरीके से दिखाता है।

इस फिल्म का म्यूजिक विशाल मिश्रा, रवि बसरूर और तनिष्क बागची ने कंपोज किया है।