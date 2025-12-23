दीपिका पादुकोण की 8 घंटे काम की मांग पर कियारा आडवाणी बोलीं- संतुलन बनाना जरूरी
क्या है खबर?
अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने सिनेमा में 8 घंटे शिफ्ट रखने की मांग की थी। उनके इस बयान ने फिल्म इंडस्ट्री में नई बहस छेड़ दी। कई सितारों ने दीपिका की इस मांग का समर्थन भी किया। अभिनेत्री कियारा आडवाणी ने इस 8 घंटे शिफ्ट वाले मामले पर अपनी राय व्यक्त की है। कियारा जुलाई, 2025 में एक बेटी 'सरायाह' की मां बनी हैं। अब उन्होंने फिल्मों में वापसी करने की पूरी तैयारी कर ली है।
बयान
कियारा ने मेंटल हेल्थ पर दिया जोर
वोग के साथ बातचीत में, कियारा ने व्यक्तिगत और कामकाजी जिंदगी में संतुलन बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "किसी भी इंडस्ट्री में काम करने वाले, किसी भी व्यक्ति के लिए थकान और तनाव फायदेमंद नहीं होता।" कियारा ने 3 शब्दों पर जोर दिया जो उनके काम के तरीके का मूल आधार हैं। यह गरिमा, संतुलन और सम्मान हैं, जो उनके घर के स्टाफ और सह-कलाकारों पर समान रूप से लागू होते हैं।
फिल्म
'टॉक्सिक' में नजर आएंगी कियारा
कियारा बहुप्रतीक्षित फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर चर्चा में हैं जिसमें सुपरस्टार यश नजर आएंगे। फिल्म मार्च, 2026 में सिनेमाघरों का रुख करने के लिए तैयार है। हाल ही में, निर्माताओं ने फिल्म से कियारा का पहला लुक भी साझा किया है। अभिनेत्री ने बताया कि फिलहाल उन्हें नई कहानियों का इंतजार है। इसके अलावा, वह एक बायोपिक फिल्म को लेकर भी खासा उत्साहित हैं। कियारा को आखिरी बार ऋतिक रोशन की फिल्म 'वॉर 2' में देखा गया था।