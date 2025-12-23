8 घंटे काम की मांग पर कियारा आडवाणी ने दी प्रतिक्रिया

दीपिका पादुकोण की 8 घंटे काम की मांग पर कियारा आडवाणी बोलीं- संतुलन बनाना जरूरी

लेखन ज्योति सिंह 05:29 pm Dec 23, 202505:29 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने सिनेमा में 8 घंटे शिफ्ट रखने की मांग की थी। उनके इस बयान ने फिल्म इंडस्ट्री में नई बहस छेड़ दी। कई सितारों ने दीपिका की इस मांग का समर्थन भी किया। अभिनेत्री कियारा आडवाणी ने इस 8 घंटे शिफ्ट वाले मामले पर अपनी राय व्यक्त की है। कियारा जुलाई, 2025 में एक बेटी 'सरायाह' की मां बनी हैं। अब उन्होंने फिल्मों में वापसी करने की पूरी तैयारी कर ली है।