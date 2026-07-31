कियारा आडवाणी इन फिल्मों से मचाएंगी बॉक्स ऑफिस पर तहलका, एक तो रिलीज को तैयार

कियारा की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में पहला नाम 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' है।

कन्नड़ सुपरस्टार यश की इस गैंगस्टर एक्शन थ्रिलर में उन्हें 'नादिया' नाम का मुख्य किरदार निभाते हुए देखा जाएगा।

इसका निर्देशन गीतू मोहनदास ने किया है, जिसमें अभिनेत्री का अब तक का सबसे बोल्ड अवतार दर्शकों के सामने आएगा, जिसकी झलक टीजर से मिल चुकी है।

26 अगस्त को सिनेमाघरों में आ रही इस फिल्म में नयनतारा, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत और हुमा कुरैशी भी हैं।