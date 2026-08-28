कियारा आडवाणी की ये शानदार फिल्में नहीं देखीं तो क्या देखा, 'टॉक्सिक' से पहले जरूर देखें

फिल्म 'गुड न्यूज' 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में कियारा ने मोनिका का किरदार निभाया, जो एक जीवंत और बेहद पारंपरिक पंजाबी महिला है और IVF ट्रीटमेंट करवा रही है। इस फिल्म के लिए उन्हें कई पुरस्कार भी मिले थे।

बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा फिल्म 'शेरशाह' 2021 में रिलीज हुई थी। फिल्म में कियारा ने कैप्टन विक्रम बत्रा की समर्पित साथी डिंपल चीमा का किरदार निभाकर लोगों का दिल जीत लिया था।

दोनों फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर हैं।