खुशी कपूर ने खरीदा अपार्टमेंट

खुशी कपूर ने मुंबई के बांद्रा में खरीदा अपार्टमेंट, जानिए कितनी चुकानी पड़ी कीमत

लेखन ज्योति सिंह 05:57 pm Sep 04, 202605:57 pm

क्या है खबर?

जाह्नवी कपूर की बहन और अभिनेत्री खुशी कपूर ने रियल एस्टेट के क्षेत्र में एक सौदा करके चर्चा बटोरी है। सीआरई मैट्रिक्स द्वारा प्राप्त संपत्ति पंजीकरण दस्तावेजों के अनुसार, उन्होंने मुंबई में एक आवासीय अपार्टमेंट खरीदा है, जो बांद्रा पश्चिम में 25वीं रोड पर स्थित समतादीप बिल्डिंग में मौजूद है। अपार्टमेंट का कारपेट एरिया 180 वर्ग फुट और बिल्ट-अप एरिया 216 वर्ग फुट बताया जा रहा है। इसके लिए लेनदेन 1 सितंबर, 2026 को पंजीकृत किया गया था।