खुशी कपूर ने मुंबई के बांद्रा में खरीदा अपार्टमेंट, जानिए कितनी चुकानी पड़ी कीमत

खुशी कपूर ने मुंबई के बांद्रा में खरीदा अपार्टमेंट, जानिए कितनी चुकानी पड़ी कीमत
क्या है खबर?
जाह्नवी कपूर की बहन और अभिनेत्री खुशी कपूर ने रियल एस्टेट के क्षेत्र में एक सौदा करके चर्चा बटोरी है। सीआरई मैट्रिक्स द्वारा प्राप्त संपत्ति पंजीकरण दस्तावेजों के अनुसार, उन्होंने मुंबई में एक आवासीय अपार्टमेंट खरीदा है, जो बांद्रा पश्चिम में 25वीं रोड पर स्थित समतादीप बिल्डिंग में मौजूद है। अपार्टमेंट का कारपेट एरिया 180 वर्ग फुट और बिल्ट-अप एरिया 216 वर्ग फुट बताया जा रहा है। इसके लिए लेनदेन 1 सितंबर, 2026 को पंजीकृत किया गया था।
कीमत
जानिए कितनी है संपत्ति की कीमत
हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, यह सौदा फारूक छागला के साथ किया गया है। अपार्टमेंट खरीदने के लिए खुशी को उन्हें 63 लाख रुपये का मूल्य चुकाना पड़ा, जिसमें 3.15 लाख रुपये स्टांप शुल्क भी शामिल है।
पंजीकृत लेनदेन मूल्य के आधार पर, प्रति वर्ग फुट कालीन क्षेत्रफल के हिसाब से अपार्टमेंट की कीमत करीब 35,000 रुपये निकलकर आती है।
वहीं, निर्मित क्षेत्रफल के हिसाब से गणना करने पर, यह दर लगभग 29,167 रुपये प्रति वर्ग फुट आती है।
पसंदीदा इलाका
मुंबई के लोकप्रिय इलाकों में से है बांद्रा पश्चिम
मुंबई का बांद्रा पश्चिम लंबे समय से बॉलीवुड हस्तियों का पसंदीदा इलाका रहा है। इसका कारण मुख्य कनेक्टिविटी, सामाजिक बुनियादी ढांचा, वाणिज्यिक केंद्रों तक पहुंच और प्रीमियम आवासीय परियोजनाएं हैं।
खुशी के अभिनय करियर की बात करें, तो उन्होंने जोया अख्तर की फिल्म 'द आर्चीज' (2023) से अपना अभिनय करियर शुरू किया था। पिछले साल उनकी फिल्म 'लवयापा' रिलीज हुई थी, जिसमें जुनैद खान भी थे।
जल्द उन्हें दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की फिल्म 'मॉम' के सीक्वल में देखा जाएगा।