गौरव खन्ना ही नहीं, 'खतरों के खिलाड़ी' में इन सितारों को भी लगी दर्दनाक चोटें
क्या है खबर?
रोहित शेट्टी का लोकप्रिय रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' 1 अगस्त से प्रसारित हो रहा है। इस शो में सेलेब्रिटी प्रतियोगियों को बेहद चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरे स्टंट करने पड़ते हैं। हाल ही में एक टास्क के दौरान गौरव खन्ना चोटिल हो गए, जिसकी झलक उन्होंने सोशल मीडिया पर भी साझा की। हालांकि, गौरव पहले ऐसे प्रतियोगी नहीं हैं। उनसे पहले भी कई सितारे स्टंट करते समय घायल हो चुके हैं। आइए जानते हैं उन सितारों के बारे में।
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भारती सिंह और तेजस्वी प्रकाश
'खतरों के खिलाड़ी सीजन 9' में भारती सिंह ने अपने पति हर्ष लिम्बाचिया के साथ हिस्सा लिया था। हालांकि, शो में उन्हें पैर में गंभीर चोट लगई थी। ऐसे में वो शो से बाहर हो गई थीं।
तेजस्वी प्रकाश 'खतरों के खिलाड़ी सीजन 10' में नजर आई थीं। इस शो में उन्होंने अपने बेहतरीन स्टंट और निडर अंदाज से दर्शकों का दिल जीत लिया था। इस शो में उनकी आंख में गंभीर चोट लगी थी। ऐसे में उन्हें बीच में ही शो छोड़ना पड़ा था।
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रुबीना दिलैक और कनिका मान
रुबीना दिलैक ने 'खतरों के खिलाड़ी सीजन 12' में हिस्सा लिया था। हालांकि, उस समय उनकी गर्दन और हाथ में चोट लगी। वहीं सीजन 15 की शूटिंग के दौरान हेलिकॉप्टर स्टंट के बाद मेडिकल इमरजेंसी का सामना करना पड़ा।
'खतरों के खिलाड़ी सीजन 12' में कनिका मान ने भाग लिया था। उस दौरान वो स्टंट करते हुए कई बार चोटिल हुईं और उनके शरीर पर गहरे निशान भी आए थे।
जानकारी
#5 शालीन भट्ट
रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' के 14वें सीजन में शालीन भट्ट ने हिस्सा लिया था। उन्होंने शो में कई खतरनाक स्टंट किए थे। शो में स्टंट करते दौरान बिच्छुओं के डंक सहित कई चोटों का सामना किया।