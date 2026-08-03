'खतरों के खिलाड़ी' में चोटिल हो चुके हैं ये मशहूर सितारे

गौरव खन्ना ही नहीं, 'खतरों के खिलाड़ी' में इन सितारों को भी लगी दर्दनाक चोटें

लेखन अंशिका शुक्ला 06:16 pm Aug 03, 202606:16 pm

क्या है खबर?

रोहित शेट्टी का लोकप्रिय रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' 1 अगस्त से प्रसारित हो रहा है। इस शो में सेलेब्रिटी प्रतियोगियों को बेहद चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरे स्टंट करने पड़ते हैं। हाल ही में एक टास्क के दौरान गौरव खन्ना चोटिल हो गए, जिसकी झलक उन्होंने सोशल मीडिया पर भी साझा की। हालांकि, गौरव पहले ऐसे प्रतियोगी नहीं हैं। उनसे पहले भी कई सितारे स्टंट करते समय घायल हो चुके हैं। आइए जानते हैं उन सितारों के बारे में।