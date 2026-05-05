'चांद मेरा दिल' के नए गाने 'खासियत' ने छुआ लोगों का दिल, यूट्यूब पर हुआ जारी

लेखन ज्योति सिंह 05:26 pm May 05, 202605:26 pm

क्या है खबर?

अनन्या पांडे को आखिरी बार कार्तिक आर्यन के साथ फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' में देखा गया था। अब वह अपनी नई फिल्म 'चांद मेरा दिल' से दर्शकों का मनोरंजन करने आ रही हैं। इसमें उनके साथ लक्ष्य मुख्य किरदार में नजर आएंगे। फिल्म का टाइटल ट्रैक पहले ही स्पॉटिफाई की शीर्ष 50 में अपनी शानदार जगह बना चुका है। अब नया गाना 'खासियत' रिलीज हुआ है, जिसने आते ही लोगों का दिल जीत लिया।