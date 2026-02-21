शत्रुघ्न सिन्हा की तरह अब कोई नहीं बोल पाएगा 'खामोश', बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगाई राेक

फैसला शत्रुघ्न की याचिका पर कोर्ट का बड़ा फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट ने शत्रुघ्न को बड़ी राहत देते हुए उनके व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा का आदेश दिया है। कोर्ट ने विभिन्न वेबसाइटों, सोशल मीडिया अकाउंट्स, AI संस्थाओं और अज्ञात व्यक्तियों पर उनके नाम, फोटो, आवाज के अंदाज और उनके मशहूर डायलॉग 'खामोश' के बिना अनुमति इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। शत्रुघ्न की याचिका पर कोर्ट ने ये अंतरिम आदेश जारी किया। उन्होंने व्यावसायिक बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) के उल्लंघन को लेकर मुकदमा दायर किया था।

टिप्पणी शत्रुघ्न सिन्हा की पहचान बेजोड़- कोर्ट की टिप्पणी जज ने टिप्पणी करते हुए कहा, "इसमें कोई शक नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री में शत्रुघ्न सिन्हा का काम और उनकी पहचान सबसे अलग और बेजोड़ है। उन्होंने जो नाम कमाया है, वह बहुत बड़ा है। उनके सोशल मीडिया पर भी लाखों चाहने वाले हैं, जो उनकी लोकप्रियता को साबित करते हैं।" अदालत ने माना कि उनका डायलॉग बोलने का अंदाज अनोखा है। खासकर 'खामोश' शब्द को वो जिस तरीके से कहते हैं, ये उनकी पहचान बन चुका है।

दलील शत्रुघ्न के नाम से धंधा, वकीलों ने बताया 'धोखा' शत्रुघ्न ने वकीलों ने कहा कि शत्रुघ्न की पहचान से उनकी अपनी कीमती संपत्ति है, लेकिन कई लोग और कंपनियां उनकी इजाजत के बिना इसका इस्तेमाल करके पैसा कमा रही हैं। ये एक तरह का धोखा है, जहां दूसरे लोग अभिनेता के नाम का फायदा उठाकर अपना सामान बेच रहे हैं। अभिनेता ने कोर्ट से तुरंत राहत की मांग की, क्योंकि उनकी पहचान का इस्तेमाल करके नकली सामान (जैसे टी-शर्ट, पोस्टर आदि) धड़ल्ले से बेचे जा रहे थे।

