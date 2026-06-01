कीर्ति सुरेश की निर्माताओं संग चल रही बातचीत

कीर्ति सुरेश बन सकती हैं रोमांटिक-थ्रिलर का हिस्सा, निर्माताओं संग बातचीत जारी

लेखन ज्योति सिंह 07:36 pm Jun 01, 202607:36 pm

क्या है खबर?

तमिल सिनेमा की अभिनेत्री कीर्ति सुरेश ने पिछले कुछ साल में अभिनय-प्रधान भूमिकाओं को निभाकर एक अलग मुकाम हासिल किया है। अब लगता है कि वह अपनी एक नई फिल्म के जरिए दर्शकों को तोहफा देने की तैयारी कर रही हैं। खबरों के मुताबिक, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म का हिस्सा बनने के लिए फिल्मकार से बातचीत कर रही हैं। इस फिल्म का निर्माण बड़े तौर पर किया जाएगा। बेशक यह खबर फैंस को उत्साहित कर देगी।