'KD: द डेविल' की रिलीज का रास्ता साफ

'KD: द डेविल' को रिलीज से एक दिन पहले राहत, सेंसर बोर्ड ने दिखाई हरी झंडी

लेखन ज्योति सिंह 03:05 pm Apr 29, 202603:05 pm

क्या है खबर?

ध्रुव सरजा और संजय दत्त की बहुचर्चित फिल्म 'KD: द डेविल' को लेकर बड़ा अपडेट आया है। फिल्म 30 अप्रैल को रिलीज हो रही है और एक दिन पहले केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने हरी झंडी दिखाई है। KVN प्रोडक्शन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए इस बात का ऐलान किया है। दरअसल निर्माताओं को सेंसर बोर्ड से प्रमाणपत्र न मिलने के कारण रुकावट का सामना करना पड़ रहा था।