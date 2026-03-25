'सरके चुनर' गाना विवाद पर निर्देशक की प्रतिक्रिया

'सरके चुनर' विवाद पर निर्देशक प्रेम बोले- दुनिया में कई समस्याएं, गाने पर ही विवाद क्यों?

लेखन ज्योति सिंह 12:07 pm Mar 25, 202612:07 pm

क्या है खबर?

फिल्म 'KD: द डेविल' का हालिया रिलीज गाना 'सरके चुनर' विवादों में घिरा है। इसके बोलों को 'आपत्तिजनक' बताने से लेकर, गाने में नजर आने वालीं नोरा फतेही के खिलाफ कथित फतवा तक, कई विवाद सामने आए। अब फिल्म के निर्देशक प्रेम ने इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, "मैं कोई विवाद नहीं चाहता। यह गाना पार्टियों में नाचने के लिए बनाया है। कर्नाटक और केरल में इसे खूब पसंद किया गया है। मैं विवाद क्यों चाहूंगा?"