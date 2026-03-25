'सरके चुनर' विवाद पर निर्देशक प्रेम बोले- दुनिया में कई समस्याएं, गाने पर ही विवाद क्यों?
क्या है खबर?
फिल्म 'KD: द डेविल' का हालिया रिलीज गाना 'सरके चुनर' विवादों में घिरा है। इसके बोलों को 'आपत्तिजनक' बताने से लेकर, गाने में नजर आने वालीं नोरा फतेही के खिलाफ कथित फतवा तक, कई विवाद सामने आए। अब फिल्म के निर्देशक प्रेम ने इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, "मैं कोई विवाद नहीं चाहता। यह गाना पार्टियों में नाचने के लिए बनाया है। कर्नाटक और केरल में इसे खूब पसंद किया गया है। मैं विवाद क्यों चाहूंगा?"
बयान
"हिंदी शब्द मुझे समझ नहीं"
हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में, निर्देशक ने बताया कि मूल कन्नड़ गाना उन्होंने लिखा था, जबकि हिंदी अनुवाद गीतकार रकीब आलम ने किया था। उन्होंने शब्दों की जानकारी न होने की बात स्वीकारते हुए आगे कहा, "कन्नड़ मूल गीत के साथ सब ठीक रहा। अनुवाद में शामिल हिंदी शब्द मुझे समझ नहीं आए क्योंकि मैं हिंदी में धाराप्रवाह नहीं हूं। मैं एक ऐसे गांव से आता हूं, जहां 'नीचे मत गिरा', 'उठाओ' जैसे मुहावरे रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा हैं।"
विवाद
"एक गाने पर इतना बड़ा विवाद क्यों?"
उन्होंने कहा, "अगर किसी को ठेस पहुंची तो मुझे बहुत खेद है। हमारी बड़ी फिल्म को गाने के एक छोटे से मुद्दे का सामना करना पड़ा, लेकिन इसे बेवजह बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है। दुनिया में इससे कहीं बड़ी समस्याएं हैं, युद्ध है, LPG गैस की दिक्कत है तो क्यों एक गाने पर इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया?" निर्देशक ने बताया कि गाने के विवादित बोलों को संशोधित कर दिया गया है। इसे सेंसर बोर्ड के पास भेजा जाएगा।